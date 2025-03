Lanazione.it - Prato, a Prismalab viene inaugurata la "Teca dei giochi"

, 25 marzo 2025 - Il Comune diin co-progettazione con l’associazione Piùe con il sostegno di Toscana Energia - una Società Italgas, promuove negli spazi di Officina giovani e di, “Ladei”. Si tratta di una ludopubblica, che i ragazzi dagli 11 anni in su, a partire dal prossimo 30 marzo, possono frequentare gratuitamente, con la possibilità di divertirsi con un'ampia scelta diin scatola e di ruolo e con l’assistenza ludica di un ludorio sempre presente. Ladeisaràil 30 marzo alle ore 15.30 con i saluti istituzionali. Ma non si tratta solo di divertimento, l’esperienza ludica, infatti, rappresenta, sia per i ragazzi che per i giovani adulti, un’opportunità formativa e di apprendimento, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo, socio-emotivo, la regolazione emotiva e riduce lo stress.