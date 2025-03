Ilgiorno.it - Pozzuolo, la polizia locale. Unione Comuni Martesana. Via libera al finanziamento

Un nuovo veicolo di servizio a basse emissioni inquinanti per i pattugliamenti su strada, un etilometro di nuova generazione, indispensabile per i controlli sulla guida in stato di ebbrezza e nuove ricetrasmittenti percazioni e contatto fra la centrale operativa e le pattuglie all’esterno. Ma anche un sofisticato impianto antintrusione, per mettere già da ora in sicurezza la nuova sede, dove il comando didell’deiAdda, approdato adopo l’uscita dalla compagine del Comune di Truccazzano, traslocherà entro l’estate. Spese di primavera rese possibili da unregionale importante portato a casa nelle scorse settimane. "Un ottimo risultato - così il comandante Salvatore Guzzardo -. Le nuove strumentazioni ci consentiranno di potenziare il servizio.