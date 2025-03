Modenatoday.it - Povertà, impennata in Emilia-Romagna. Famiglie in crisi raddoppiate in quattro anni

Leggi su Modenatoday.it

Il dato più preoccupante in Emilia-riguarda il raddoppio in pochidel numero dellein, passate dal 3,2% nel 2019 al 6,8% nel 2023. “In Emilia-, secondo gli ultimi dati Istat, la spesa media mensile per consumi delle– interviene in commissione.