Potrai risparmiare fino a 420 euro l’anno | Ryanair lancia Prime programma di sconti in abbonamento

Dopo Wizz Air, ancheil suo servizio diannuale. Il”, che costa 79al, offre vantaggi come “posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive al”. L’si rinnova automaticamente, a meno che non venga cancellato. I membri avranno accesso a vantaggi especiali per i voli in tuttapa.promette “esclusivi”, ma senza specificare la percentuale di sconto su ciascun volo. Nella nota si legge che “gli abbonati ‘’ che volano 12 volte alrisparmierannoa 420(oltre 5 volte il costo dell’di 79)”, mentre quelli che volano 3 volte risparmieranno 105. L’iniziativa è limitata a 250.000 persone, e, in caso di sottoscrizione completa, genererebbe circa 19,75 milioni diin entrate annuali per la compagnia.