Lanazione.it - Poste a misura di... citofono. Dopo le proteste in piazza arriva il primo passo avanti

Leggi su Lanazione.it

Ilaiuto sarà un campanello posizionato all’esterno delle porte attualmente invalicabili agli utenti in carrozzina. Un “drin“ consentirà, in base ai tempi dell’operatore sempre se non impegnato in altre pratiche, di spalancare la porta dell’ufficio postale diVerdi e al cliente di poter svolgere le pratiche. L’apertura manuale delle ante di ingresso agli uffici è però soltanto il secondo step, ovvero la metà del problema che nel 2025 ancora costringe disabili, ma anche mamme con passeggini e carrozzelle, a alzare la voce. Ancora una volta la consulta provinciale disabili rappresentata da Mauro Bornia e Nicola Torre ha chiesto rispetto per i diritti di chi guarda il mondo da seduto ma che tra le tante difficoltà non può, ad esempio, entrare nell’ufficio postale della centralissimaVerdi.