Pos collegati al Fisco in tempo reale la novità | da quando e cosa cambia per clienti ed esercenti

Dal 2026no le regole per i terminali di pagamento elettronico (POS) nei punti vendita italiani. Con le nuove disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio, tutti i pagamenti elettronici saranno comunicati inal. L’Agenzia delle Entrate ha già definito le modalità e le specifiche tecniche a cui glidovranno adeguarsi entro gennaio. Questo, ovviamente, avrà delle conseguente sia per i negozianti che per i. Le nuove normative prevedono che POS e registratori di cassa telematici siano integrati, rendendo il pagamento e la registrazione fiscale un’unica operazione connessa direttamente all’Agenzia delle Entrate. Questomento ha due obiettivi principali:– contrastare l’evasione fiscale;– automatizzare gli adempimenti fiscali, riducendo errori e omissioni.