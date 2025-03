Arezzonotizie.it - Porta Sant'Andrea ricorda Enzo Piccoletti

Leggi su Arezzonotizie.it

Il 30 marzo del 1925 ad Arezzo, in via Fontanella, nasceva, figura carismatica di, scomparso il 3 febbraio 1996. Domenica 30 marzo 2025, a cento anni esatti dalla nascita, il quartiere di via delle Gagliarde organizza una giornata speciale perre la sua.