It.newsner.com - Pornostar svela quali siano dimensioni maschili ”perfette”

Quando si parla dileideali per un partner, tutti abbiamo sentito il mito che lemaggiorisempre migliori.Ma labritannica Belle Olivia è qui per far scoppiare questa bolla di sapone con una sorprendente verità. E sì, sta sfatando i miti che tutti abbiamo visto nei film pornografici.A soli 22 anni, Olivia è già una delle star che guadagnano di più nel settore porno e ne ha viste di tutti i colori. Di recente, si è aperta sulle reali preferenze sue e delle sue colleghe e, attenzione, non si tratta solo delleesagerate che ci aspettiamo.Infatti, molti uomini potrebbero rimanere sorpresi nell’apprendere che più grande non è sempre meglio. Olivia ha condiviso che la pressione ad avere grandi proporzioni, spesso esagerata nei film per adulti, non è così importante nella vita reale come si potrebbe pensare.