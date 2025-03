Dayitalianews.com - Pordenone, Daniel muore a 22 anni sul lavoro: incidente shock

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sequestrato l’impianto.Tragedia nella fabbrica Stm di Molino di Campagna, in provincia di. L’azienda è specializzata nella lavorazione dell’acciaio a caldo. Secondo una prima ricostruzione – che gli inquirenti stanno vagliando – l’operaio di 22sarebbe stato colpito alla schiena da un frammento metallico mentre lavorava ad uno stampo che sarebbe esploso provocandogli gravissime lesioni interne.All’arrivo dei soccorritori, allertati dai colleghi di, con automedica e ambulanza, il giovane è stato trovato in arresto cardiaco. Le prolungate manovre di rianimazione si sono rivelate purtroppo vane e, il giovane, è deceduto.Un ragazzo di 22T., di Vajont (), è morto questa notte (25 marzo) in unsulavvenuto a Maniago.