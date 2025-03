Spazionapoli.it - Popovic da sogno in Nazionale: la rete con la Serbia è incredibile! (FOTO)

Oggi è un giorno speciale per Matija. Il giovane talento del Napoli si è reso protagonista di una giocata da urlo. La sosta per le Nazionali ha messo in mostra le grandi qualità presenti in casa Napoli. Oltre alle reti di Lukaku e McTominay, anche i “talenti minori” hanno rubato la scena con le rispettive squadre. Oggi, è stata la volta di Matija, il quale è riuscito ad essere dominante con la suaUnder 19. Il calciatore, infatti, si è reso protagonista di una giocata da urlo che ha poi portato al gol.ruba la scena con la: lo scatto del gol!Matijacontinua a far parlare di sé anche lontano da Napoli. Il talento di proprietà del club azzurro, oltre ad essere una pedina chiave nella Primavera partenopea, continua ad essere importante anche per la propria