Lanazione.it - Pontenuovo spera. Tre giorni alla riapertura, cinque mesi di calvario: paese spezzato in due

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 25 marzo 2025 – Mancano treal termine del 28 marzo, quello della terza proroga dei lavori sul ponte della Bure diche hanno raggiunto la durata dilo scorso 23 marzo. Il ponte doveva essere riaperto il 20 dicembre, poco prima di Natale, invece siamo a poche settimane dPasqua. Il presepe al circolo Arci delnon è stato ancora smontato, perché gli autori hanno detto che lo rimetteranno nelle scatole solo quando il ponte sarà riaperto. In questihanno lavorato sul ponte gli addetti della azienda telefonica per ricollocare le linee che prima passavano sotto l’asfalto del ponte e che furono spostate dopo l’avvio del cantiere. Questi interventi dovrebbero concludersi nella giornata di oggi, martedì 25 marzo, in modo che da domani la ditta incaricata possa stendere l’asfalto.