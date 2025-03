Ilrestodelcarlino.it - Ponte della Motta. L’annuncio di de Pascale: "Fondi, firmata l’intesa"

Indennizzi, ricostruzione, sicurezza del territorio: deillustra le mosse dopo le alluvioni. In arrivo per il territorio di Budrio 77 milioni di euro. Oltre 450 persone hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Budrio per fare il puntosituazione a seguito delle tre alluvioni che hanno colpito il territorio tra maggio 2023 e lo scorso autunno. Oltre alla sindaca Debora Badiali e il presidente di Regione Michele de, presenti al Teatro Consorziale anche Davide Parmeggiani e Claudia Manuelli dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Protezione Civile Distretto Reno; Paolo Pini, direttore GeneraleBonifica Renana e Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza. "Quello che affrontiamo oggi è un tema molto complesso sia per quanto riguarda gli interventi in corso che per le competenze – apre la sindaca Badiali – questa assemblea è occasione di confrontarci con tutti gli Enti".