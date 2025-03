Lapresse.it - Polizza catastrofale, proroga in arrivo?

Non si esclude l’di unaper laper le aziende, la cui deadline prevista è il 31 marzo 2025, data che risulterebbe troppo vicina secondo alcuni partiti ed esperti e che metterebbe – a loro dire – in condizioni di difficoltà milioni di imprese.Ci sarebbe infatti una proposta per un rinvio a ottobre, dunque di sette mesi. Lo riportano diversi quotidiani di settore.Quali beni sono inclusi nella?L’ANIA ha specificato che “l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.