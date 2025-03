Bergamonews.it - Policlinico San Marco, nuovo ambulatorio per la prevenzione e il trattamento delle dislipidemie

AlSanè attivo, a cura dell’Unità di Cardiologia diretta dal dottor Alessandro Durante, ildedicato allae al, con un focus particolare sul controllo del colesterolo, che offre consulenze specialistiche, esami diagnostici e percorsi personalizzati per prendersi cura della salute del cuore earterie.Cosa sono leLesono una serie di alterazioni della quantità di lipidi (grassi) nel sangue, in particolare trigliceridi e colesterolo.Quando i trigliceridi sono alti, si parla di ipertrigliceridemia, una condizione che può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Le cause di trigliceridi alti sono spesso legate a uno stile di vita non sano, come dieta scorretta, sovrappeso, sedentarietà, abuso di alcol e fumo.