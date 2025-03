Ilnapolista.it - Platini: «È finita la persecuzione della magistratura svizzera che mi ha impedito di diventare presidente Fifa»

Oggi Michelè stato scagionato dalle accuse di frode anche dalla Corte d’appello straordinaria del Tribunale di Muttenz. È finito il suo calvario giudiziario. A marginesentenza di assoluzione, l’exUefa ha rilasciato un breve dichiarazione ai microfoni di Bfm Tv.Di seguito le parole al vetriolo del 59enne originario di Jœuf: «Lae di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è completamente, la storia è molto semplice: mi è statodi».e Blatter assolti dalle accuse di corruzione presso il tribunale svizzero di MuttenzIl caso riguardava un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (poco più di 2 milioni di euro) autorizzato da Blatter pernel 2011; il pagamento era per una tassa di consulenza per il lavoro svolto tra il 1998 e il 2002, che il francese aveva dichiarato essere stato in parte rinviato perché lanon aveva fondi per pagarlo per intero subito.