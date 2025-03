Panorama.it - Platini e Blatter assolti: non ci fu frode nella Fifa

Leggi su Panorama.it

Michele Seppsono statiin appello dal tribunale svizzero, facendo cadere le accuse diche nel 2015 portarono all’azzeramento dei vertici dellae cancellarono le possibilità dell’ex numero uno della Uefa di diventare il capo del calcio mondiale. Sono passati dieci anni da quei giorni e ora la vicenda processuale racconta una storia diversa: non ci furono corruzione e, confermata la sentenza di primo grado emessa nel 2022. La Corte d’appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz (nord-ovest), non ha accolto le richieste della Procura, che all’inizio di marzo aveva chiesto 20 mesi di detenzione con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati.Un verdetto senza ombre. “La persecuzione dellae di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è completamente finita” ha commentato Michel: “La storia è molto semplice: mi è stato impedito di diventare presidente della”.