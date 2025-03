Ilnapolista.it - Platini e Blatter assolti: il processo serviva solo a far eleggere Infantino presidente della Fifa (Süddeutsche)

Leggi su Ilnapolista.it

Li hanno. Ma nel frattempo ha vinto: “L’intero caso da due milioni di euro – scrive laZeitung – non è mai stato una questione che riguardavai due imputati. Ma sempre. Perché lui è stato il grande beneficiario sportivo-politico di tutta la faccenda. Se la Procura federale non avesse aperto il procedimento nell’autunno del 2015,non sarebbe mai diventato(e non avrebbe potuto trascinare lain una giungla di scandali, che supera di gran lunga l’era, che pure non ne era priva)”.L’ha detto anche.Si può scriverlo, ora, a maggior ragione. Ma il giornale tedesco lo scrive da anni. “Il vero motore delè stato la, l’associazione calcistica mondiale. Era stato ammessa come cosiddetto querelante congiunto, e così il suo avvocato, Cathérine Hohl-Chirazi, si scagliò pesantemente controe il suo alleatoe la loro presunta frode riguardante un pagamento di due milioni di franchi del 2011.