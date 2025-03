Ilnapolista.it - Platini e Blatter assolti dalle accuse di corruzione presso il tribunale svizzero di Muttenz

L’ex presidente della Fifa Seppe Michelsono statididaldi(vicino Basilea), due anni e mezzo dopo essere statiper la prima volta.diIl caso riguardava un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (poco più di 2 milioni di euro) autorizzato dapernel 2011; il pagamento era per una tassa di consulenza per il lavoro svolto tra il 1998 e il 2002, che il francese aveva dichiarato essere stato in parte rinviato perché la Fifa non aveva fondi per pagarlo per intero subito. Lo scandalo emerse nel 2015, quandoera presidente della Uefa;fu costretto a lasciare la Fifa. I procuratori federali svizzeri avevano presentato ricorso contro l’assoluzione del 2022.