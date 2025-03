Lettera43.it - Platini e Blatter assolti anche in appello dall’accusa di frode

L’ex presidente della Fifa Seppe l’ex numero uno della Uefa Michelsono statiindalla giustizia svizzera per il cosiddetto Fifa gate. La sentenza è stata emessa dal Tribunale penale federale di Muttenz, non lontano da Basilea. Sui due vertici del calcio mondiale pendeva dal 2015 l’accusa di, falso in documenti e gestione infedele per possibili irregolarità in merito all’assegnazione dei Mondiali di calcio di Russia 2018 e Qatar 2022. I capi di imputazione avevano impedito all’ex Pallone d’oro francese nonché fantasista della Juventus di candidarsi alla guida del calcio mondiale. A inizio marzo, la procura aveva chiesto per l’89enne elvetico e il 69enne transalpino una pena detentiva di un anno e otto mesi con la condizionale.Seppprima della sentenza in Svizzera (Getty Images).