Planetel | più 12% di fatturato nel 2024 dividendo 012 euro

Bergamonews.it - Planetel: più 12% di fatturato nel 2024, dividendo 0,12 euro

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Al 31 dicembre, il Gruppocapofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, ha conseguito underivante dalla gestione caratteristica per 37,2 milioni dicon un incremento del 12% rispetto ai 33,3 milioni didello stesso periodo dell’esercizio 2023.Il valore della produzione è pari a39,5 milioni, in aumento del 13% YoY rispetto a35,1 milioni dell’esercizio 2023.L‘Ebitda di 9,3 milioni registra un incremento del +14% rispetto ai 8,2 milioni didel 2023 (24% Ebitda Margin). L’Ebit di 2,1 milioni disegna un incremento del 10% rispetto ai 1,9 milioni didel 2023 (5% EBIT Margin). Il risultato è influenzato dagli effetti derivanti dalle operazioni di consolidamento costituiti da ammortamenti sui goodwill generati dalle elisioni delle partecipazioni, che nell’esercizio hanno inciso per circa 0,7 milioni di