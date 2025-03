Ilgiorno.it - Più disoccupati e più precari. In tre mesi 570 posti in meno. Penalizzati giovani e donne

Leggi su Ilgiorno.it

sempre più poveri e. Senza un reddito che permetta loro di coprire le spese di una casa, con occupazioni di fortuna, sono le principali vittime del disagio sociale, e stanno aumentando. Lo scenario di oggi del mercato del lavoro di Monza e Brianza desta più di una preoccupazione, con un crescente numero di lavoratori a rischio nel settore industriale e l’aumento delato e del lavoro povero che interessa, con i, soprattutto le. Dati alla mano, si registra in Provincia una flebile crescita del Pil (+0,2% nel 2024) che però non corrisponde a un aumento dell’occupazione, che, anzi, l’anno scorso è stata in lieve calo e continua su questo trend. Una situazione che vive soprattutto le difficoltà di alcuni comparti dell’industria, in particolare il metalmeccanico.