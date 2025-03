Ilgiorno.it - Pista di atletica. Un milione per il restyling

Via libera del consiglio comunale di Senago allo stanziamento di 1.058.000 euro per la riqualificazione delladiall’interno del centro sportivo comunale in Via di Vittorio. L’intervento, atteso da anni, consentirà alla città di avere un impianto moderno, funzionale e sicuro a disposizione degli atleti, studenti e cittadini. "Si tratta di un impegno preso durante la campagna elettorale e che oggi finalmente diventa realtà - dichiara la sindaca Magda Beretta - ringrazio la Fidal e la società Virtus Groane di Senago per il sostegno e collaborazione di questi anni". Ora dopo lo stanziamento dei soldi necessari prosegue l’iter per l’affidamento dei lavori. "Abbiamo lavorato con determinazione affinché questo investimento potesse ottenere le coperture finanziarie tramite l’accensione di un mutuo, senza compromettere l’equilibrio della parte corrente del bilancio.