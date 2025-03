Ilfattoquotidiano.it - Pista da bob, la politica si pavoneggia (e tranquillizza) per il fine lavori: “Nostra Cupola del Brunelleschi”

Il bob celebra la sua giornata di gloria, visto che ladi ghiaccio costruita ai pendii delle Tofane è in grado di far scendere i bolidi tirati a lucido. Laassapora la propria potenza, essendo riuscita a realizzare in dodici mesi quello che sulle carte era indicato come un progetto da 40 mesi di lavoro. E così le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 acquisiscono la certezza di poter essere disputate in tutta la pienezza del masterplan, fatto di impianti, piste, villaggi per gli atleti e tre miliardi e mezzo di opere pubbliche. Non c’è più il rischio di emigrare in Svizzera o negli Usa con bob, skeleton e slittino, non c’è più il pericolo di una guerra fratricida tra amministrazioni regionali leghiste (Lombardia e Veneto) per spartirsi le sedi di gara. Le discese che di buon mattino hanno sancito la praticabilità della nuova “Eugenio Monti” sono certamente frutto del lavoro sul filo del rasoio, ma anche di un esorcismo sul cui esito erano in pochi a scommettere.