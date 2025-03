Lanazione.it - Pisa, laboratori creativi al Bastione del Parlascio: un viaggio nella storia

, 25 marzo 2025 - Unnel passato tra colori, simboli e tradizioni. Domenica 30 marzo prende il via aldel, recentemente restaurato, un ciclo diper bambini e famiglie, inserito nell'offerta didattica delle Mura di. Il primo appuntamento, previsto alle ore 16, sarà dedicato a "Gli stemmi medievali di": i giovani partecipanti esploreranno la simbologia araldica e avranno l'opportunità di creare il proprio stemma personalizzato. Al termine dell'attività, bambini e accompagnatori potranno proseguire la visita in quota fino a Piazza dei Miracoli. L'iniziativa è rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni con un costo di partecipazione di 5 euro; per gli adulti accompagnatori il biglietto sarà di 3 euro. I posti sono limitati a dieci e la prenotazione è consigliata.