Pirelli e la sfida dei dazi Usa: possibili cambiamenti nella governance

, il cui socio di maggioranza relativa è cinese, rientra fra le società impattate daiamericani e soprattutto dalla nuova normativa Usa, entrata in vigore settimana scorsa, che colpisce il comparto auto vietando la vendita o l'importazione di veicoli connessi che utilizzano hardware o software di aziende legate alla Cina o alla Russia. Domani il cda (in agenda per l'approvazione del bilancio 2024) porterà il tema sul tavolo. Iscenari sono per ora solo ipotesi, ma è plausibile il pressing dei manager in difesa delle strategie di sviluppo del gruppo e per trovare soluzioni che potrebbero essere una nuovadella società (con più paletti per Sinochem) oppure un rimpasto nell'azionariato. "Anche se la nuova normativa statunitense non ha un impatto significativo a breve termine sulle vendite di, riteniamo che questa legge possa costringere i due principali azionisti dia trovare una soluzione in termini di", commentano gli analisti di Mediobanca.