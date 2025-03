Thesocialpost.it - Pirati attaccano la nave da crociera Cunard Queen Anne: “Chiudete le tende e spegnete le luci. Siamo minacciati”

Leggi su Thesocialpost.it

I tremila passeggeri dellahanno vissuto momenti di tensione quando dagli altoparlanti dellaè stato trasmesso un messaggio inquietante: “ledei finestrini ele”.Il motivo? “Livello elevato di allerta per la sicurezza a causa di possibili minacce di pirateria”. Un annuncio che ha gettato nel panico chi era a bordo, evocando scenari da film, ma con un pericolo reale: i, più attivi che mai nel 2025.Misure di sicurezza e rassicurazioni del capitanoPer precauzione, il personale ha disposto la chiusura della passeggiata esterna dalle 21 alle 17 per due giorni e l’illuminazione è stata ridotta al minimo nelle aree comuni. L’obiettivo era garantire la sicurezza di passeggeri ed equipaggio. Il capitano, nel tentativo di tranquillizzare tutti, ha assicurato che “le misure per prevenire qualsiasi improbabile incidente sono state ben pianificate” e che il rischio di un attacco era comunque “assolutamente minimo”.