Sport.quotidiano.net - Pippo Inzaghi da Coverciano a San Piero

Dopo solo una domenica di riposo, ieri è ripartita l’attività del Pisa. Al centro sportivo "Cetilar" di Sana Grado, la squadra nerazzurra ha iniziato la preparazione in vista della partita della ripresa del campionato, in programma sabato 29 marzo allo stadio "San Vito – Gigi Marulla" di Cosenza alle ore 15. Prima della seduta di allenamento, però, l’allenatore Filipposi è recato a, nel centro tecnico federale Figc. Lì, assieme a tanti colleghi allenatori tra i più illustri in Italia, come Antonio Conte, GianGasperini, Claudio Ranieri e tanti altri, l’allenatore del Pisa ha preso parte alla votazione e alla cerimonia della Panchina d’oro, che ha visto premiato suo fratello Simone, allenatore dell’Inter, sua volta presente. Un successo arrivato in seguito alla conquista dello Scudetto della scorsa stagione.