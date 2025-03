Sbircialanotizia.it - Pippi Calzelunghe celebra ottant’anni di ribellione e indipendenza

Leggi su Sbircialanotizia.it

, l’iconica protagonista della letteratura per l’infanzia, raggiunge il prestigioso traguardo degli. Considerata la prima bambina ribelle della narrativa moderna, questa eroina ha ispirato generazioni di lettori in tutto il mondo, insegnando ai più giovani il valore dell’e della fiducia in se stessi. Con oltre 70 milioni di copie vendute a livello . L'articolodiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.