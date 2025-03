Lapresse.it - Pino Daniele, esce il documentario di Lettieri: anteprima a Napoli

Il 31 marzo, 1 aprile e 2 aprile arriva il’ sudiretto da Francesco, prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e TimVision. Venerdì 28 marzo al Cinema Metropolitan disi terrà una speciale.Online il trailer del, con le immagini live tratte dallo storico concerto del 19 settembre 1981 (in concomitanza con la festa di San Gennaro) in Piazza del Plebiscito aa cui parteciparono più di 200.000 persone. Ad accompagnaresul palco Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, una formazione tutta partenopea, per un concerto in cui blues, jazz, funk e rock si mescolavano, andando a definire il cosiddetto “Neapolitan Power”.