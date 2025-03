Comingsoon.it - Pino Daniele e Napoli: un documentario racconta il grande musicista fra tradizione e sperimentazione

Leggi su Comingsoon.it

Un sodalizio assoluto fin dalla nascita, un rapporto speciale quello di unartista conto ora in unpieno di materiali inediti e privati, in sala dal 31 marzo al 2 aprile per Lucky Red. Ne parlano il regista Francesco Lettieri e Alessandro