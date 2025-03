Quotidiano.net - Piero Chiambretti: "Le guerre e De Martino, siamo sulla stessa barca"

Leggi su Quotidiano.net

, Fin che lava, su Raitre ogni giorno alle 20.15, fa segnare ascolti soddisfacenti, anche più del 5%. È appagato? "È la realizzazione di un sogno, tornare in Rai dopo Blob con un programma realizzato su una. Un progetto che avevo sottoposto a Mediaset quattro anni fa ma che non si è concretizzato perché le possibili collocazioni erano tutte occupate. Così ho chiesto all’amico Piersilvio di liberarmi per tornare in Rai". Ai tempi del suo rientro aveva detto: “Tutti se ne vanno, io ritorno. Spero di trovare qualcuno“. Chi c’era ad accoglierla? "Della vecchia guardia solo Federica Sciarelli. Giovanna Botteri c’era ancora ma se n’è andata subito, Maurizio Mannoni era fuori. Li ho potuti invitare da esterni non per nostalgia, ma per recuperare persone di cui Raitre sente la mancanza.