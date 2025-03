Lanazione.it - Pici e benedizioni da scudetto. Conte lancia la grande volata tra don Alvaro e buone cene

di Gaia Papi Fine settimana tutto aretino per Antonio, allenatore del Napoli, che ha approfittato della sosta del campionato di Serie A per tornare in una città che gli è rimasta nel cuore. L’ex tecnico della Juventus e della Nazionale italiana ha infatti trascorso qualche giorno ad Arezzo, luogo a cui è particolarmente legato sin dalla stagione 2006-2007, quando allenò la squadra amaranto. Arezzo, per, non è solo un capitolo professionale, ma un posto ricco di affetti e amicizie che ha continuato a coltivare nel tempo. Tra questi, spiccano Michele Catalani, attuale addetto stampa della società del Cavallino, e Luca Veneri, ex giostratore del Saracino. Sono passati quasi vent’anni da quella stagione, ma il legame con la città e con le persone che ne hanno fatto parte resta saldo.