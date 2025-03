Lanazione.it - Piccoli consigli per risparmiare una risorsa indispensabile

Sicuramente l’acqua è unaassai preziosa per la vita sulla Terra. In Europa, il consumo medio per famiglia al giorno è di 144 litri. La cifra è tre volte superiore a quella stabilita per le esigenze umane di base. La maggior parte dell’acqua consumata a livello domestico è impiegata per WC e per igiene personale e solo una parte minima per bere e cucinare. Ecco alcuni suggerimenti utili perl’acqua: 1-Riparare le perdite e utilizzare rubinetti e docce a basso flusso. 2-Lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e usare l’acqua corrente solo per il risciacquo. 3-Scegliere la doccia piuttosto che la vasca. 4-Non lasciare scorrere l’acqua quando ci laviamo i denti o facciamo la barba. 5-Utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico per rendere efficace ogni ciclo di lavaggio.