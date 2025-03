Piazza del Popolo sulla manifestazione per l’Europa ora fa luce la Corte dei Conti per il Lazio | aperta un’istruttoria

Leggi su Open.online

Sarà fattadelpersvoltasi a Roma il 15 marzo scorso. La La Procura regionale delladeiper il, a seguito degli esposti arrivati, ha apertoper verificare la sussistenza di eventuali profili che possano configurare un danno erariale. A darne notizia è Adnkronos. Lo scorso 18 marzo la Lega, tra gli altri, aveva annunciato la presentazione di un esposto alladeiper verificare la correttezza nell’uso del denaro pubblico per l’evento, molto partecipato, di “Unaper“. Quei 2500 euro per viaggio e alloggio per Claudio BisioPer stessa ammissione del sindaco Roberto Gualtieri per lasono stati impiegati migliaia di euro provienienti dalle casse di Roma Capitale.