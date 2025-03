Lanazione.it - Piano anti-buche da 5 milioni. Lavori sulla rete di strade a rischio

Leggi su Lanazione.it

Manutenzioni stradali al centro di unquinquennale dia Cortona. Un investimento che per la città etrusca si aggira intorno ai 5complessivi. È stato il sindaco di Cortona Luciano Meoni a presentare ilper i prossimi 5 anni delle asfaltature. In sala del consiglio, alla presenza dell’area tecnica dell’amministrazione comunale, è stato dettagliato il programma che caratterizzerà il territorio cortonese. Ilpresentato individua, anno per anno, dal 2025 al 2029, tutte lee i relativi segmenti dove si andrà ad intervenire per il rinnovamento dei mstradali, risolvendo i problemi relativi allee quindi alla sicurezza di chi viaggia lungo ledi competenza dell’Amministrazione comunale. Dei 5di importo stimato, 800mila euro sono programmati nel 2025, anno in cui saranno effettuati interventi nelledelle zone di Montecchio, Vallone, Camucia, Ossaia e anche per la strada comunale che collega la Sp34 all’Eremo francescano de Le Celle.