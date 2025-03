Ilfattoquotidiano.it - Piani militari Usa condivisi su Signal, il New York Times: “Hegseth, capo del Pentagono, dovrebbe dimettersi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Monta lo scandalo della chat del dipartimento della Difesa suidelle operazionicondotte dagli Stati Uniti nello Yemen contro gli Houthi – informazioni sui tempi degli attacchi, sulle armi che sarebbero state utilizzate, persino discussioni sul morale dei soldati – condivisa per errore col direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg. “Se Peteavesse un minimo di onore, si dimetterebbe“, è il titolo dell’editoriale del Newche chiede la testa deldel. “Questa sarebbe una sbalorditiva violazione della sicurezza. Ho contribuito a indagare su numerose accuse di fuga di informazioni classificate e non ho mai sentito nulla di così eclatante: un segretario della difesa che ha intenzionalmente utilizzato un’app di messaggistica civile per condivideredi guerra sensibili senza nemmeno accorgersi apparentemente che un giornalista era nella chat”, scrive David French, un veterano dell’operazione “Iraqi Freedom” e un ex avvocato dell’esercito.