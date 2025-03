Ilrestodelcarlino.it - Pestato dal branco a scuola, si scava nei motivi della lite: il padre in procura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lugo (Ravenna), 25 marzo 2025 – Nel video si vede il ragazzino circondato e malmenato da altri coetanei tra pugni, calci e ginocchiate. Il cappuccio del giubbotto è finito sulla testa del malcapitato il quale così non riesce a vedere da che parte gli stanno piovendo addosso i colpi. C’è chi, per incitare, arriva addirittura a gridare: “Ammazzatelo”. E chi invece che adoperarsi per aiutare il giovane in difficoltà, sta filmando tutto con il suo cellulare. Un’azione cruenta che prosegue fino a che studenti più grandi non intervengono e si frappongono. Un episodio, quello verificatosi sabato mattina nel cortile del Polo tecnico professionale di Lugo, nel Ravennate, che ha creato molta apprensione e rabbia tra genitori e non solo. Vuoi per l’età dello studente picchiato (16 anni). Vuoi per la violenza delle immagini.