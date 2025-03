Laprimapagina.it - Perugia. Ricerca di persona dispersa sul Tevere a Villa Pitignano: la denuncia di scomparsa fa supporre intenti suicidi

Dalle ore 15 di martedì è in corso unadinei pressi del fiume, in località. A comunicarlo sono i Vigili del Fuoco in una nota. Si tratta di Sergio Saccoccini, un uomo residente a Ponte Felcino, nato il 7 gennaio 1946, la cui auto è stata ritrovata vicino al fiume dopo essere uscito di casa questa mattina.Ladi, presentata dalla figlia, fache l’uomo possa avere. Sul posto sono impegnate diverse unità di soccorso, tra cui:Elicottero Drago di ArezzoSquadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)Unità FluvialiUCL (Unità di Comando Locale)Squadra Partenza CavourUnità Cinofile in arrivo da LivornoPresenti anche i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di