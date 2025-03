Laprimapagina.it - Perugia. Ricerca di persona dispersa sul Tevere a Villa Pitignano: avrebbe intenti suicidi

Dalle ore 15 di martedì è in corso unadinei pressi del fiume, in località. A comunicarlo sono i Vigili del Fuoco in una nota. Si tratta di un uomo nato il 7 gennaio 1946, la cui auto è stata ritrovata vicino al fiume dopo essere uscito di casa questa mattina.La denuncia di scomparsa, presentata dalla figlia, fa supporre che l’uomo possa avere. Sul posto sono impegnate diverse unità di soccorso, tra cui:Elicottero Drago di ArezzoSquadra SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)Unità FluvialiUCL (Unità di Comando Locale)Squadra Partenza CavourUnità Cinofile in arrivo da LivornoPresenti anche i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di