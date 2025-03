Dayitalianews.com - Perugia, incidente in piazza Italia: ferito 60enne

Unstradale si è verificato nei pressi di Palazzo Cesaroni intorno alle 16, quando unè stato investito da una piccola utilitaria mentre il veicolo si immetteva nell’anello di. L’uomo sarebbe stato colpito dallo specchietto dell’auto.A seguito dell’impatto, ilè rimasto immobile a terra, lamentando forti dolori alla schiena, alla testa e al fianco sinistro. Solo con l’arrivo del personale medico del 118 è stato messo in sicurezza e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale per ricevere le cure necessarie.L’unica preoccupazione riguarda un possibile trauma cranico, motivo per cui saranno necessarie 48 ore di riposo e monitoraggio per escludere eventuali complicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi.