Napolipiu.com - PERDITE SENZA PRECEDENTI: l’eliminazione costa cara all’Italia | Distrutto il futuro azzurro

Leggi su Napolipiu.com

il">Eliminazione shock dalla Nations League: l’Italia perde prestigio e non solo: colpo durissimo per il.Ieri sera l’Italia ha visto sfumare il sogno della Nations League, con una sconfitta contro la Germania che ha sancitodella competizione. Nonostante una reazione nel secondo tempo, la squadra non è riuscita a ribaltare il risultato e a proseguire il cammino verso le finali. Un’eliminazione che, oltre are in termini di orgoglio sportivo, comporta anche conseguenze molto pesanti.La partita contro la Germania ha messo in luce le difficoltà della squadra di Luciano Spalletti, che ha tentato di cambiare le sorti con alcuni inserimenti, ma la prestazione complessiva non è stata sufficiente.