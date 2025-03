Chietitoday.it - Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo della luce a San Giovanni Teatino

Leggi su Chietitoday.it

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, in via Aldo Moro, nei pressia rotatoria con via Trasimeno, a San. Un uomo di 77 anni avrebbe perso ila suadopo essere stato probabilmente colto da un malore, finendoun