Lanazione.it - Percorsi di autonomia per la vita indipendente: il convegno di Cna a Tirrenia

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 25 marzo 2025 - Non autosufficienza: diritti, servizi ediper la. E’ il titolo del- organizzato da CNA Pensionati Pisa in collaborazione con CNA Pensionati Toscana, Lucca, Massa e Livorno – in programma al Grand Hotel Continental distamani a partire dalle 10.30. Una giornata ricca di interventi e riflessioni – alla quale prenderà parte anche l’assessora regionale Serena Spinelli - nata con lo scopo di unire le energie e le competenze per migliorare l’assistenza, la consulenza e l’aiuto tesi all’indipendenza delle persone più fragili e dei familiari o caregivers che se ne prendono cura. L’iniziativa – la quarta dall’inizio del mandato congressuale - sarà l’occasione propizia per discutere di come dalla Legge Nazionale di Bilancio in materia di politiche sociali, previdenziali ed assistenziali emerga un quadro poco confortante ed una visione poco strategica.