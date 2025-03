Perché sono stati interrotti i match a Miami? Paolini Musetti e Berrettini in attesa

Leggi su Sportface.it

Arriva la pioggia e asi fermano le operazioni. Nel Masters 1000 statunitensetra Monfils e Korda e tra Ruud e Cerundolo. Peraltro la prima sfida è stata oggetto di un bel gesto di fair play da parte di Korda, che ha chiesto e ottenuto di rigiocare un punto che aveva visto Monfils scivolare proprio a causa del cemento bagnato. Dopo l’errore col dritto in precario equilibrio, il francese ha allargato le braccia lamentandosi vistosamente delle condizioni della superficie di gioco. A quel punto Korda va incontro al rivale, con l’appoggio dell’arbitro che annuncia la decisione di far rigiocare il punto alla ripresa della sfida. Monfils e Korda stavano giocando il set decisivo: il primo è finito 6-4 per lo statunitense, mentre il secondo ha premiato il francese col punteggio di 6-2.