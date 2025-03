Perché mio figlio mangia all’asilo ma non a casa? L’esperto spiega i possibili motivi e le strategie per rimediare

Leggi su Fanpage.it

Se ai bambini rifiutano il cibo ma all’asilono di tutto, non è un dispetto per far arrabbiare i genitori: routine, influenza dei coetanei e meno pressioni possono infatti rendere i pasti consumati più efficaci nello stimolare la curiosità dei piccoli. L’esperto dell’Università di Sydney, Nick Fuller,le cause di questo comportamento e come ricreare sane abitudini anche in famiglia.