Oasport.it - Perché le partite di Musetti, Berrettini e Paolini sono in ritardo a Miami: situazione e prospettive

La pioggia ha fatto capolino ae così il programma dei tornei di tennis in corso di svolgimento in Florida ha subito un. Nella serata italiana dovrebbero svolgersi gli incontri con protagonisti i nostri Lorenzo, Matteoe Jasmine, ma il maltempo obbligherà a rivedere gli orari in cui gli azzurri scenderanno in campo sul cemento statunitense.Sul Campo Centrale Jasmineaffronterà la polacca Magda Linette nei quarti di finale: è il secondo incontro e inizierà al termine del confronto tra il francese Gael Monfils e lo statunitense Sebastian Korda, il match è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 6-4, 3-6, 4-3 in favore dell’americano. Dopo la partita della toscana sarà il turno di Lorenzo, chiamato ad affrontare il serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale.