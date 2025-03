Ilfoglio.it - Perché la Lega dovrebbe buttarsi sulla propaganda gender

Leggi su Ilfoglio.it

Forse, quando inaugurava il proprio mandato ringhiando che i generi sono solo due, Donald Trump sottintendeva che lui stesso ne era la discriminante: i maschietti votano per lui per concedersi una botta di testosterone, le femminucce votano contro di luisi sentono ben a ragione minacciate. Ora un’interessante analisi di Monitoring Democracy e Swg per l’Università Bocconi dimostra che in futuro questa tendenza alla polarizzazione di genere invarrà anche in Italia: i giovani elettori di Forza Italia e soprattutto di Fratelli d’Italia sono in larga parte di sesso maschile, i giovani elettori, pardon, le giovani elettrici del Pd e del Movimento 5 stelle sono in gran maggioranza di sesso femminile. Il partito più equilibrato? A sorpresa, la. Secondo il rilevamento, infatti, gli elettori fra i 18 e i 29 anni scelgono il partito di Salvini attestandosi su un 3 per cento ambosessi.