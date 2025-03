Metropolitanmagazine.it - Perché la casa di Raffaella Carrà è stata ritirata dal mercato?

Sono passati quasi quattro anni dalla morte della compianta e iconica, un pilastro portante dello spettacolo italiano. Scomparsa nel 2021, in seguito alla sua morte gli eredi hanno cercato di vendere il suo immenso appartamento romano. Si tratta di 384 metri quadrati nel quartiere residenziale di Vigna Clara, a Roma Nord. Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Renzo, in quattro anni non hanno mai avuto occasione di trovare un acquirente realmente interessato.Ladinon è più sulimmobiliare: eccoA raccontare la vicenda è il giornale “Oggi”. Che racconta che della vendita se ne sarebbe occupata l’agenzia immobiliare Engel & Wölkers. Chiaramente all’inizio l’appartamento era oggetto di grande interesse, ma alla fine ha attirato più fan e curiosi che reali acquirenti.