Perché la Cappella degli Scrovegni è considerata la Cappella Sistina del Medioevo?

Nel cuore di Padova si trova un gioiello dell’arte che nei secoli si è guadagnata un paragone calzante: lala “del”. Questo appellativo non è frutto di un’iperbole, ma il riconoscimento di un impatto artistico che ha segnato un punto di non ritorno nella storia dell’arte occidentale.Il merito di tale rivoluzione visiva è da attribuirsi al genio di Giotto, che nei primi anni del Trecento trasformò le pareti dellanarrando la vita di Cristo e della Vergine con una potenza espressiva e un realismo che sfidavano le convenzioni dell’epoca. L’artista abbandonò le rigide icone bizantine per abbracciare una rappresentazione più terrena e umana delle figure, infondendo loro una vitalità che avrebbe gettato le basi per il Rinascimento italiano.