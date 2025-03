Formiche.net - Perché il taglio di UsAid è un’occasione per il Piano Mattei

La decisione del Presidente Donald Trump di sospendere tutti gli aiuti esteri finanziati dal dipartimento di Stato e dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale () ha provocato un’ondata di reazioni contrastanti. In un momento in cui cresce la preoccupazione per l’espansione dell’influenza di Cina e Russia in aree come l’Africa, questa mossa sembra segnalare un passo indietro degli Stati Uniti proprio quando la competizione geopolitica si fa più intensa.Sebbene un giudice federale americano abbia già stabilito che il presidente ha “oltrepassato i limiti della sua autorità costituzionale”, il messaggio politico dietro a tali scelte è chiaro: l’amministrazione Trump intende allineare ogni forma di assistenza estera alla propria agenda “America First”. Restando sull’Africa, si tratta di un cambiamento di paradigma che rischia di riscrivere le regole delle relazioni tra Stati Uniti e il continente, e di ridisegnare il ruolo stesso dell’aiuto allo sviluppo.